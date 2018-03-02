Українець Зінченко заробив медаль англійської Прем'єр-ліги

Український футболіст зіграв необхідну мінімальну кількість матчів у Прем'єр-лізі для отримання медалі в кінці сезону.

Захисник "Манчестер Сіті" українець Олександр Зінченко вийшов на заміну в матчі 28-го туру англійської Прем'єр-ліги проти "Арсеналу". Українець вийшов на поле замість Уокера на 72-й хвилині.

Це 5-й матч для Зінченка в АПЛ. Згідно з регламентом чемпіонату, в разі перемоги в турнірі, тепер футболіст отримає медаль, оскільки зіграв мінімальне необхідне число матчів для цього.

Читайте такожУкраїнський легіонер "Мансіті" Зінченко: Гвардіола сказав, що мені не потрібно нікуди йти цієї зимиЗінченко провів на полі 20 хвилин. За цей час він віддав 28 пасів з точністю 89%, здійснив 1 відбір, зробив 2 обведення і 1 раз втратив м'яч. За версією порталу Whoscored він отримав оцінку 6,6.

У поточному сезоні український хавбек зіграв 10-й матч в складі англійського клубу.

За 10 турів до кінця чемпіонату "Ман Сіті" лідирує, випереджаючи "МЮ" на 16 очок.