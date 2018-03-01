Збірна України може провести восени товариський матч з Італією

Конкретної дати гри поки немає, але є два "вікна" для проведення гри.

Збірна України може провести товариський матч з командою Італії восени 2018 року, повідомляє Команда 1.

Конкретики щодо цього матчу поки ніякої немає.

Тим не менш, є підстави сподіватися, що ніякі організаційні моменти не завадять головній команді країни успішно виступити в Лізі націй і якісно підготуватися до відбіркового турніру Євро-2020.

Формально на даний момент у нас всього один офіційно оголошений контрольний поєдинок — з Японією 27 березня. Також, є інформація про те. що 23 березня пройде гра з Саудівською Аравією. Але офіційно про проведення цього матчу ще не повідомлялося.

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По закінченні поточного клубного сезону головний тренер збірної України Андрій Шевченко планував провести два, а то і три спаринги, але результати переговорів з потенційними суперниками нам ще невідомі. Можливо, доведеться взагалі обмежитися тільки однією грою — у всякому разі, учасники чемпіонату світу напевно вже затвердили всі плани своєї підготовки. Були розмови з Туреччиною, Бразилією та Францією, але, наскільки відомо, вів з колегами наставник нашої команди, а для підписання контрактів цього недостатньо.

На даний момент, під керівництвом Андрія Шевченка збірна України провела всього три контрольних матчі за півтора року, і всі свої нові тактичні напрацювання тренерам доводилося впроваджувати, по суті, в бойових умовах.