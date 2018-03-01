Дружини футболістів "Шахтаря" подарували 40 комп'ютерів "Охматдиту" на 600 тисяч гривень

Команда других половинок "гірників" презентувала дитячій клініці комп'ютери та оргтехніку

40 комп'ютерів і оргтехніки на суму майже 600 тисяч гривень отримала в подарунок Національна дитяча спеціалізована лікарня "Охматдит" від "Charity Team" – благодійної організації, заснованої дружинами футболістів донецького "Шахтаря", повідомляє Сьогодні.

"До нас звернулися представники "Охматдиту" з проханням придбати необхідну комп'ютерну техніку. У наш час технології в медицині відіграють таку ж важливу роль, як і ліки. Тому ми перейнялися цією ідеєю і вирішили допомогти. Більшу частину коштів виділили безпосередньо футболісти "Шахтаря", інші витрати взяли на себе наші друзі, які допомагали з закупівлею комп'ютерів", – говорить Юлія П'ятова, дружина воротаря "Шахтаря".

За словами фахівців "Охматдиту", сучасна техніка потрібна лікарні для впровадження електронного обліку лікарських препаратів.

Читайте також"Шахтар" почав продаж квитків на матч з "Динамо" у Харкові - від 40 до 5000 гривень"Ця система називається "Є ліки", – розповідає заступник головного лікаря "Охматдиту" Олег Полозенко. – Ресурс дозволить будь-якому пацієнтові в режимі онлайн перевірити наявність медикаментів у лікарні. Найближчим часом ми встановимо комп'ютери на посадах старших медсестер і аптечному складі клініки. Дуже раді, що завдяки "Charity Team" у нас з'явилася можливість запровадити таку програму".

"Хочу сказати велике спасибі небайдужим людям, які допомогли нашій лікарні, – ділиться враженнями головний лікар "Охматдиту" Ірина Садов'як. – Ми зверталися до багатьох благодійним організаціям, але все було безуспішно, і лише представники "Charity Team" відгукнулися на наше прохання. Завдяки новій техніці ми зможемо набагато швидше і якісніше працювати з інформацією щодо наявних препаратів, а також іншими даними".

Раніше "Charity Team" забезпечили "Охматдит" медикаментами на суму понад 100 тисяч гривень, а також організували для маленьких пацієнтів лікарні новорічне свято з подарунками, розвагами та казковими героями.

Нагадаємо, у 2017-му році дружини футболістів донецького "Шахтаря" Юлія П'ятова, Маргарита Степаненко, Єлизавета Ордець, Стелла Худжамова, Катерина Бутко, Наталія Шевченко та Юлія Кривцова організували "Charity Team" – благодійну організацію, яка допомагає потребуючим дітям.