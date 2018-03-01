З "Карпат" зняли 6 очок через борг перед футболістом Гудимою

13:20, 01 березня 2018
Футбол
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прес-служба ФК "Карпати"

Про це стало відомо виданню Sport Arena.

Причиною такого рішення КДК ФФУ стало повторне звернення львівського клубу у Франківський суд міста Львів з вимогою до ФФУ скасувати рішення Палати суперечок від 2014 року, яка зобов'язала клуб виплатити Гудимі борг по зарплаті.

Нагадаємо, Гудима грав за «Карпати» у 2007-2014 роках. Гравець вимагає у клубу відшкодувати 74 тисячі доларів США боргів по зарплаті.

У грудні 2017 року «Карпатам» заборонили реєструвати новачків, але львівський клуб обійшов цю заборону завдяки зверненню в суд загальної юрисдикції.

Таким чином, після зняття 6 очок у "Карпат" залишиться 13 пунктів, і вони знизяться на останнє, 12-е місце в таблиці.

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Теги: #Карпати справа Гудими