З "Карпат" зняли 6 очок через борг перед футболістом Гудимою

Гравець вимагає у львівського клубу відшкодувати 74 тисячі доларів США боргів по зарплаті.

Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України (КДК ФФУ) ухвалив рішення зняти з львівських «Карпат» 6 очок в поточному сезоні Прем'єр-ліги, розглянувши спір між клубом і його колишнім півзахисником Володимиром Гудимою.

Про це стало відомо виданню Sport Arena.

Причиною такого рішення КДК ФФУ стало повторне звернення львівського клубу у Франківський суд міста Львів з вимогою до ФФУ скасувати рішення Палати суперечок від 2014 року, яка зобов'язала клуб виплатити Гудимі борг по зарплаті.

Нагадаємо, Гудима грав за «Карпати» у 2007-2014 роках. Гравець вимагає у клубу відшкодувати 74 тисячі доларів США боргів по зарплаті.

У грудні 2017 року «Карпатам» заборонили реєструвати новачків, але львівський клуб обійшов цю заборону завдяки зверненню в суд загальної юрисдикції.

Таким чином, після зняття 6 очок у "Карпат" залишиться 13 пунктів, і вони знизяться на останнє, 12-е місце в таблиці.