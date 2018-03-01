Матч Прем'єр-ліги у Кропивницькому буде перенесений через сильний снігопад

Поєдинок 22-го туру УПЛ "Зірка" - "Олександрія" відбудеться на кілька днів пізніше.

У Кропивницькому буде пересений матч 22-го туру української Прем'єр-ліги «Зірка» – «Олександрія». Причина - сильний снігопад, що паралізував рух транспорту.

Про це повідомляє телеканал «Футбол».

За інформацією телеканалу, поєдинок, який планувалося провести в суботу о 14.00, буде проведено наступного тижня, у вівторок або середу.

Нагадаємо, що в поточному чемпіонаті через снігопад вже був відкладений один матч – другий тайм протистояння "Карпати" - "Олімпік" у Львові.