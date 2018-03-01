Матч Прем'єр-ліги у Кропивницькому буде перенесений через сильний снігопад

12:08, 01 березня 2018
Футбол
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У Кропивницького перенесуть матч "Зірка" - "Олександрія" / ФК "Карпати"

Про це повідомляє телеканал «Футбол».

За інформацією телеканалу, поєдинок, який планувалося провести в суботу о 14.00, буде проведено наступного тижня, у вівторок або середу.

Нагадаємо, що в поточному чемпіонаті через снігопад вже був відкладений один матч – другий тайм протистояння "Карпати" - "Олімпік" у Львові.

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Теги: #футбол снігопад#Зірка - Олександрія