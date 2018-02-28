Бразильський легіонер "Зорі" Юрі звинуватив вболівальників "Ворскли" в расизмі

Неприємний епізод з гравцем трапився у матчі УПЛ.

Нападник луганської "Зорі" Юрі заявив, що протягом всього матчу проти полтавської "Ворскли" (3:0) піддавався расистським вигукам з боку вболівальників полтавчан, повідомляє SportArena з посиланням на Espn.com.br.

Бразилець забив другий гол у матчі красивим ударом через себе, супроводивши святкування імітацією руху мавпи.

«Вони називали мене мавпою і видавали відповідні звуки, тому я і відповів їм так», — пояснив Юрі у коментарі бразильському виданню.

При цьому 22-річний футболіст досить спокійно відноситься до ситуації, хоча і вважає її неприємною.

«Подібне відбувається у футболі не вперше. Особисто я не соромлюся бути чорним, хоча інші дуже сильно переживають. Сподіваюся, коли-небудь все це закінчиться, адже у всіх людей тече червона кров».

Юрі перебрався в "Зорю" з бразильського "Аваї" минулого літа, з тих пір зіграв 21 матч і забив 6 голів за клуб у всіх турнірах.