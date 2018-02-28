Гравець бельгійського "Гента" Яремчук: "Динамо" вбило в мені футболіста

Тільки виступаючи за «Гент», український форвард повернув впевненість у своїх силах

Яремчук набагато краще почуває себе в "Гент", ніж у "Динамо" / twitter.com/KAAGent Яремчук набагато краще почуває себе в "Гент", ніж у "Динамо" / twitter.com/KAAGent 22-річний колишній форвард київського «Динамо» Роман Яремчук, який зараз захищає кольори бельгійського «Гента», поділився враженнями від виступів за новий клуб, повідомляє Sport.ua з посиланням на бельгійський Sport Voetbal Magazine.

«Зараз я важу на чотири кілограми більше, ніж коли я прийшов сюди. Я набрав м'язову масу. Я відразу отримав спеціальний графік: сувора дієта, багато фітнесу та додаткової підготовки.

Я був приємно здивований професійною підтримкою в «Гент». «Динамо» — відомий український топ-клуб, але і він може багато чого тут навчитися.

Коли я перейшов в «Гент», у мене не було відчуття впевненості. «Динамо» вбило в мені футболіста, я перестав отримувати задоволення від гри. Я відчував на собі невдоволені погляди моїх товаришів по команді і тренерів. Як ніби я робив тільки погане. У «Гент» я отримую повагу і підтримку, я вдячний цьому клубу.

За «Динамо» я грав з 10 років. Я думаю, я заслужив більше шансів проявити себе в першій команді», — зазначив Яремчук.

Роман Яремчук перейшов в «Гент» з «Динамо» в серпні минулого року. У цьому сезоні форвард провів за «Гент» 23 матчі у всіх турнірах, де забив 8 м'ячів і віддав 2 результативні передачі.