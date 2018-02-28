Сабо: не вірю, що нинішнє "Динамо" може грати краще, ніж зараз

На думку відомого українського тренера, команді "Динамо" повинно бути соромно за свою гру.

Колишній головний тренер «Динамо» Йожеф Сабо розкритикував нинішній київський клуб і його гравців:

«Незважаючи на те, що «Динамо» – гранд українського футболу, але на сьогоднішній день – слабенький. Нікуди від цього не дінешся. Ми ж бачимо, що у київської команди немає ніякої гри. Те, що команда стала невпізнанна – це факт. Повинно бути соромно за те, як грає «Динамо». В першу чергу повинно бути соромно команді. Навіть не знаю, кого можна з «Динамо» брати до збірної України. Цей клуб завжди славився гарною середньою лінією. Не всі футболісти годяться для такої команди, як «Динамо».

Розумію, коли на тренувальних зборах працюють місяць-два, а потім команда виходить на певний рівень. Не вірю, що нинішня команда зможе грати краще, ніж вона зараз грає. У футболістів немає класу, щоб продемонструвати свій кращий рівень.

Потрібні хороші гравці. Є атака у «Динамо»? Немає. Є флангові проходи, якими славилися кияни? Їх практично немає. А що в середній лінії, яка постійно наздоганяє атаку супротивника? Потрібно навпаки – її зустрічати. Говорили, рік чи півтора тому, що з Шепелєва виросте хороший футболіст. Де він? Немає його. Незрозуміло, що зараз коїться в «Динамо», - зазначив Сабо.

Нагадаємо, що в матчі 21-го туру української Прем'єр-ліги «Динамо» сенсаційно програло «Вересу» з рахунком 1:3. Всі три вилучення у матчі, на думку Комітету арбітрів ФФУ, були правильними.