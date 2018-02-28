"Шахтар" може потрапити до десятки кращих клубів Європи вже цієї весни

Два очки за перемогу над «Ромою» в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів довели здобуток гірників до 81-го пункта.

Два українські клуби продовжують спроби поліпшити особисті досягнення в поточному єврокубковому циклі, повідомляє Федерація футболу України.

Два очки за перемогу над «Ромою» в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів довели здобуток гірників до 81-го пункта. Нагадаємо, для калькуляції індивідуального коефіцієнту клубу в розрахунок включають суму набраних ним очок за п'ять останніх сезонів.

Завдяки цьому «Шахтар» обійшов у реєстрі «Бенфіку», що вже вилетіла з єврокубків, і впритул наблизився до «Манчестер Юнайтед», «Арсеналу» та «Челсі», які не виграли в останніх поєдинках, але продовжують кампанію. Та й від «Порту», який після розгромної домашньої поразки від «Ліверпуля» (0:5), напевно, припинить боротьбу, відстань невелика.

Отже, в теорії гірники не тільки мають реальні шанси на побиття клубного й національного рекорду в плані місця в рейтингу УЄФА (13-е у 2013 році), але й можуть потрапити до топ-десятки!

«Динамо» також на шляху до перевершення свого найкращого показника за підсумками циклу. Поки що найвищим досягненням біло-синіх була 25-а позиція (2013, 2017). Після двох нічиїх з АЕКом у киян 61 очко та 22-е місце в рейтингу.

Топ-25 рейтингу клубів УЄФА (2013/2014–2017/2018)

1 Реал (Іспанія) 150,0

2 Баварія (Німеччина) 127,0

3 Барселона (Іспанія) 127,0

4 Атлетико (Іспанія) 126,0

5 Ювентус (Італія) 121,0

6 ПСЖ (Франція) 109,0

7 Севілья (Іспанія) 109,0

8 Манчестер Сіті (Англія) 99,0

9 Боруссія Д (Німеччина) 88,0

10 Порту (Португалія) 85,0

11 Арсенал (Англія) 83,0

12 МЮ (Англія) 82,0

13 Челсі (Англія) 82,0

14 Шахтар (Україна) 81,0

15 Бенфіка (Португалія) 80,0

16 Наполі (Італія) 78,0

17 Зеніт (Росія) 77,0

18 Базель (Швейцарія) 69,0

19 Тоттенхем (Англія) 67,0

20 Байєр (Німеччина) 66,0

21 Шальке (Німеччина) 62,0

22 Динамо К (Україна) 61,0

23 Ліон (Франція) 57,5

24 Бешикташ (Туреччина) 57,0

25 Монако (Франція) 57,0