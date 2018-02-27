Голкіпер "Зорі" Лунін названий кращим футболістом України серед гравців до 19 років

21:58, 27 лютого 2018
Футбол
78
Андрій Лунін / /zarya-lugansk.com

Вихованець харківського футболу Андрій Лунін виграв референдум, який вже п'ятий рік поспіль проводить проект "Золотий Талант", у віковій категорії U-19. Причому — фактично без конкуренції. Воротар, який на початку 2017 року виступав за "Дніпро", а потім розкрився у "Зорі", виграв шість з восьми опитувань у номінації "Футболіст місяця" серед гравців до 19 років. А у фінальній частині набрав більше балів, ніж володарі другого і третього місць, разом узяті.

При цьому Лунін може стати першим футболістом, який двічі поспіль виграв референдум проекту "Золотий Талант" в одній віковій категорії. Адже і в 2018-му він потрапляє в число футболістів не старше 19 років.

За повідомленнями ЗМІ, на Андрія Луніна взимку претендував іспанський "Реал Сосьєдад", однак за інформацією іспанської Mundo Deportivo, клуб відмовився від покупки українця.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Андрій Лунін#проект Золотий талант