Голкіпер "Зорі" Лунін названий кращим футболістом України серед гравців до 19 років

Проект "Золотий талант" підбив підсумки традиційного референдуму.

Кращим молодим футболістом України 2017 року у віковій категорії U-19 за підсумками референдуму, проведеного проектом "Золотий Талант", став воротар "Зорі" Андрій Лунін.

Вихованець харківського футболу Андрій Лунін виграв референдум, який вже п'ятий рік поспіль проводить проект "Золотий Талант", у віковій категорії U-19. Причому — фактично без конкуренції. Воротар, який на початку 2017 року виступав за "Дніпро", а потім розкрився у "Зорі", виграв шість з восьми опитувань у номінації "Футболіст місяця" серед гравців до 19 років. А у фінальній частині набрав більше балів, ніж володарі другого і третього місць, разом узяті.

При цьому Лунін може стати першим футболістом, який двічі поспіль виграв референдум проекту "Золотий Талант" в одній віковій категорії. Адже і в 2018-му він потрапляє в число футболістів не старше 19 років.

За повідомленнями ЗМІ, на Андрія Луніна взимку претендував іспанський "Реал Сосьєдад", однак за інформацією іспанської Mundo Deportivo, клуб відмовився від покупки українця.