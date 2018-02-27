Екс-гравець збірної Франції Насрі дискваліфікований на півроку через процедуру переливання крові
17:56, 27 лютого 2018Футбол
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У 2016 році футболіст пройшов у клініці Лос-Анджелеса ряд процедур по переливанню крові, які заборонені кодексом Всесвітнього антидопінгового агентства.
Самір Насрі / mirror.co.uk
Екс-гравець збірної Франції і англійського «Манчестер Сіті» Самір Насрі дискваліфікований на шість місяців за порушення антидопінгових правил.
Про це повідомляє прес-служба УЄФА.
Насрі дискваліфікований за те, що в 2016 році пройшов в клініці Лос-Анджелеса ряд процедур по переливанню крові, які заборонені кодексом Всесвітнього антидопінгового агентства.
Завдяки процедурі переливання крові можна приховати сліди вживання допінгу та наркотиків в організмі.
Зараз 30-річний хавбек є вільним агентом. Повідомляється, що рішення про дискваліфікацію гравця може бути оскаржене.
Раніше УНІАН повідомляв, що капітан "Шахтаря" Даріо Срна дискваліфікований на 17 місяців.
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