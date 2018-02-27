Збір у Харкові: став відомий план підготовки збірної України перед матчами із Саудівською Аравією і Японією

Футболісти збірної України напередодні найближчих товариських матчів проти Саудівської Аравії і Японії зберуться у Харкові.

Планується, що футболісти збірної України напередодні найближчих товариських матчів проти Саудівської Аравії і Японії зберуться 19 березня у Харкові.

Команда Андрія Шевченка оселиться в знайомому для неї готелі Superior Golf and SPA Resort. Там же, де вона жила і готувалася до вересневих поєдинків кваліфікації ЧС-2018 з Туреччиною та Ісландією. Для тренувань розглядаються два варіанти — поля бази "Металіста" у Високому та стадіону "Сонячний", на якому виступає "Геліос".

Очікується, що 21-го числа збірна вилетить в Іспанію. На наступний день проведе там передігрове заняття, а 23-го - гру зі збірною Саудівської Аравії. Щоправда, ні місце, ні час зустрічі за 24 дні до неї офіційно ще не оголошені.

26 березня збірна України з Іспанії прилетить у бельгійський Льєж, де вдень 27 березня зіграє спаринг проти збірної Японії на стадіоні "Моріс Дюфран". Початок матчу о 15:20. Тренування напередодні гри повинно відбудутися на цій же арені в Льєжі.