Неймар залишився поза грою на два місяці і пропустить матч з "Реалом"
15:45, 27 лютого 2018Футбол
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На зірку "Парі Сен-Жермен" очікує операція.
Неймар пропустить близько двох місяців / REUTERS
Бразильський нападник «Парі Сен-Жермен» Неймар після отриманої травми в матчі з «Марселем» буде змушений перенести операцію.
Як стверджує видання AS, форвард французької команди вибув на два місяці.
Бразилець отримав пошкодження щиколотки в ході матчу чемпіонату Франції з «Марселем» (3:0), який відбувся 25 лютого. Гравець залишив поле на ношах.
Таким чином, бразилець точно пропустить найближчі матчі «ПСЖ», у тому числі матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з «Реалом». При цьому видання зазначає, що до чемпіонату світу Неймар встигне відновитися.
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