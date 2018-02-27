Неймар залишився поза грою на два місяці і пропустить матч з "Реалом"

На зірку "Парі Сен-Жермен" очікує операція.

Бразильський нападник «Парі Сен-Жермен» Неймар після отриманої травми в матчі з «Марселем» буде змушений перенести операцію.

Як стверджує видання AS, форвард французької команди вибув на два місяці.

Бразилець отримав пошкодження щиколотки в ході матчу чемпіонату Франції з «Марселем» (3:0), який відбувся 25 лютого. Гравець залишив поле на ношах.

Таким чином, бразилець точно пропустить найближчі матчі «ПСЖ», у тому числі матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з «Реалом». При цьому видання зазначає, що до чемпіонату світу Неймар встигне відновитися.