Наставник "Шахтаря" Фонсека є кандидатом на пост головного тренера "Арсеналу"

Португальський фахівець - один з потенційних наступників Арсена Венгера в лондонському клубі.

Наставник донецького "Шахтаря" Паулу Фонсека розглядається в якості кандидата на посаду головного тренера лондонського "Аренала".

Як стверджує The Telegraph, клуб поки не визначився з майбутнім нинішнього головного тренера команди Арсена Венгера, але вже придивляється до потенційних кандидатів на його заміну.

Серед потенційних наступників Венгера видання, крім Фонсеки, також виділяє тренера «Монако» Леонарду Жардіма, Йоахіма Льова зі збірної Німеччини, Брендана Роджерса з «Селтіка», італійця Карло Анчелотті, а також двох колишніх гравців «Арсеналу» – Тьєррі Анрі і Мікеля Артету.

Майбутнє Венгера вирішиться наприкінці сезону на зустрічі з власниками клубу. Остаточне рішення буде залежати від підсумкових результатів «Арсеналу» в англійській Прем'єр-лізі і Лізі Європи.