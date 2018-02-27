УЄФА представив новий формат Ліги чемпіонів і Ліги Європи УЄФА

Починаючи з сезону 2018/19 змінюються формати проведення єврокубків.

З сезону 2018/19 будуть змінені формати Ліги чемпіонів УЄФА і Ліги Європи УЄФА. Офіційний сайт організації докладно представив нововведення в регламентах турнірів.

Відтепер в груповий етап Ліги чемпіонів УЄФА автоматичні путівки отримають 26 команд, включаючи переможців Ліги чемпіонів УЄФА і Ліги Європи УЄФА. Ще шість учасників визначаться в ході кваліфікації.

Кожна команда, яка вилетіла у відборі Ліги чемпіонів, отримає шанс добитися успіху в Лізі Європи. Безпосередньо в груповий етап Ліги Європи потраплять 17 команд, ще 10 команд автоматично отримають путівки в основну сітку після вильоту з раунду плей-офф і третього відбіркового раунду Ліги чемпіонів. 21 місце, що залишилося, буде розіграно в кваліфікації, розділеної на два шляхи (Шлях чемпіонів і Шлях представників ліг).

Крім того, введено попередній раунд кваліфікації в Лізі чемпіонів (буде проведений міні-турнір з грою на вибування) і Лізі Європи (двоматчеві протистояння).

В основній сітці обох турнірів змін не буде за винятком рознесених у часі матчів - 19:55 22:00 за київським часом - в Лізі чемпіонів і в Лізі Європи.

Таким чином, учасниками сезону 2018/19 стануть чинний переможець Ліги чемпіонів УЄФА (1), чинний переможець Ліги Європи УЄФА (1), по чотири найсильніші команди з чотирьох асоціацій з найвищим рейтингом (зараз це Іспанія, Німеччина, Англія, Італія (16), по дві команди від асоціацій, які займають 5-е і 6-е місця в рейтингу: Франція, Росія (4), чемпіони асоціацій з 7-го по 10-е місця в рейтингу: Португалія, Україна, Бельгія, Туреччина (4).

Якщо чинний переможець Ліги чемпіонів отримає право зіграти в груповому етапі на основі результатів в національному чемпіонаті, то це місце займе чемпіон асоціації, що займає в рейтингу 11-те місце (Чехія), який в іншому випадку виступав би в кваліфікації Шляху чемпіонів. А якщо чинний переможець Ліги Європи отримає право зіграти в груповому етапі на основі результатів в національному чемпіонаті, то це місце займе володар третьої сходинки в чемпіонаті, що займає п'яте місце в рейтингу (Франція), який в іншому випадку виступав би в кваліфікації Шляху представників ліг.

Одна асоціація може бути представлена на груповому етапі максимум п'ятьма клубами.

У кваліфікації віце-чемпіон України буде представлений в Шляху представників ліг (дві путівки у груповий етап).

Тут зіграють володарі третіх місць з асоціацій, що займають у рейтингу п'яте і шосте місця, а також віце-чемпіони асоціацій, які перебувають в рейтингу з сьомого по 15-е місця. В цілому буде зіграно три відбіркових раунди:

Другий відбірковий раунд: шість команд

Третій відбірковий раунд: п'ять команд плюс три переможця другого відбіркового раунду

Раунд плей-офф: чотири переможця третього відбіркового раунду

Команди, які програють у другому відбірковому раунді Шляху представників ліг, продовжать єврокубковий сезон у третьому відбірковому раунді Шляху представників ліг Ліги Європи. Команди, які вилетять в третьому відбірковому раунді Шляху представників ліг або в раунді плей-офф, безпосередньо потраплять у груповий етап Ліги Європи.