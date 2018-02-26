Розпочався продаж квитків на матч "Динамо" - "Лаціо"

17:22, 26 лютого 2018
Футбол
357
Стартував продаж квитків на поєдинок "Динамо" - "Лаціо" / facebook.com/fcdynamoua

Поєдинок відбудеться на НСК "Олімпійський". Як повідомляє офіційний сайт "Динамо", квитки коштують 35, 50, 70, 130, 170, 200, 350, 400, 800 гривень, залежно від місця. Власникам клубних абонементів на домашні матчі надається знижка 15%.

Квитки доступні в касах НСК «Олімпійський», стадіону ім. Лобановського, а також онлайн. В день матчу буде працювати додатково каса на Спортивній площі.

Нагадаємо, матч відбудеться 15 березня. Початок – 20.00.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Українські клуби в єврокубках 2017/18
Теги: #матч Динамо - Лаціо