Розпочався продаж квитків на матч "Динамо" - "Лаціо"

Ціна квитків - від 35 до 800 гривень.

Стартував продаж квитків на матч 1/8 фіналу Ліги Європи «Динамо» – «Лаціо».

Поєдинок відбудеться на НСК "Олімпійський". Як повідомляє офіційний сайт "Динамо", квитки коштують 35, 50, 70, 130, 170, 200, 350, 400, 800 гривень, залежно від місця. Власникам клубних абонементів на домашні матчі надається знижка 15%.

Квитки доступні в касах НСК «Олімпійський», стадіону ім. Лобановського, а також онлайн. В день матчу буде працювати додатково каса на Спортивній площі.

Нагадаємо, матч відбудеться 15 березня. Початок – 20.00.