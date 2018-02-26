УЄФА збирається ввести четверту заміну в футболі

16:21, 26 лютого 2018
Футбол
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ua-football.com

Про це повідомляє іспанська Marca.

Організація стурбована навантаженням на футболістів і таким чином хоче його зменшити. В УЄФА задоволені тестуванням четвертої заміни на юніорських молодіжних чемпіонатах Європи в останні два роки і переконані в необхідності нововведення.

На даний момент в правилах дозволяється робити три заміни в основний час. Четверта заміна на деяких турнірах практикується в овертаймі.

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Теги: #четверта заміна у футболі