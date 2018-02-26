УЄФА збирається ввести четверту заміну в футболі

Союз європейських футбольних асоціацій стурбований навантаженням на гравців.

УЄФА збирається ввести в футболі можливість четвертої заміни в основний час.

Про це повідомляє іспанська Marca.

Організація стурбована навантаженням на футболістів і таким чином хоче його зменшити. В УЄФА задоволені тестуванням четвертої заміни на юніорських молодіжних чемпіонатах Європи в останні два роки і переконані в необхідності нововведення.

На даний момент в правилах дозволяється робити три заміни в основний час. Четверта заміна на деяких турнірах практикується в овертаймі.