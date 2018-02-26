Роналду: у мене є сили боротися за шостий "Золотий м'яч"

За словами португальця, багато чого залежатиме від виступів його команди.

Нападник «Реала» Кріштіану Роналду вважає, що зможе виграти шостий «Золотий м'яч», якщо команда буде перемагати в турнірах. Слова португальця наводить AS.

«Я ніколи не міг подумати, що виграю Золотий м'яч п'ять разів. І якщо б моя кар'єра завершувалася прямо зараз, то я б був цілком задоволений своїми досягненнями. Якщо мені вдасться виграти цей трофей ще два-три рази, то я буду неймовірно щаслива. Відчуваю, що у мене є ще сили боротися за черговий "Золотий м'яч". Щоправда, багато залежить від того, що команді вдасться виграти».

Зазначимо, що Кріштіану Роналду виграв 5 премій "Золотий м'яч". Стільки ж і у Ліонеля Мессі.