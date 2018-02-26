Роналду: у мене є сили боротися за шостий "Золотий м'яч"
16:01, 26 лютого 2018Футбол
181
За словами португальця, багато чого залежатиме від виступів його команди.
Роналду відчуває в собі сили виграти ще один "Золотий М'яч" / medias.lequipe.fr
Нападник «Реала» Кріштіану Роналду вважає, що зможе виграти шостий «Золотий м'яч», якщо команда буде перемагати в турнірах. Слова португальця наводить AS.
«Я ніколи не міг подумати, що виграю Золотий м'яч п'ять разів. І якщо б моя кар'єра завершувалася прямо зараз, то я б був цілком задоволений своїми досягненнями. Якщо мені вдасться виграти цей трофей ще два-три рази, то я буду неймовірно щаслива. Відчуваю, що у мене є ще сили боротися за черговий "Золотий м'яч". Щоправда, багато залежить від того, що команді вдасться виграти».
Зазначимо, що Кріштіану Роналду виграв 5 премій "Золотий м'яч". Стільки ж і у Ліонеля Мессі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter