Роналду: у мене є сили боротися за шостий "Золотий м'яч"

16:01, 26 лютого 2018
Футбол
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Роналду зрівнявся за кількістю "Золотих М'ячів" з Мессі / medias.lequipe.fr

«Я ніколи не міг подумати, що виграю Золотий м'яч п'ять разів. І якщо б моя кар'єра завершувалася прямо зараз, то я б був цілком задоволений своїми досягненнями. Якщо мені вдасться виграти цей трофей ще два-три рази, то я буду неймовірно щаслива. Відчуваю, що у мене є ще сили боротися за черговий "Золотий м'яч". Щоправда, багато залежить від того, що команді вдасться виграти».

Зазначимо, що Кріштіану Роналду виграв 5 премій "Золотий м'яч". Стільки ж і у Ліонеля Мессі.

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Теги: #Кріштіану Роналду Золотий м'яч