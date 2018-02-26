Голкіпер "Вереса" після перемоги над "Динамо": трохи зарубились, емоції мене переповнювали

Олександр Бандура прокоментував успіх своєї команди в матчі з київським "Динамо".

Голкіпер "Вереса" Олександр Бандура прокоментував свою сутичку з захисником "Динамо" Микитою Бурдою.

"Трохи "зарубилися". Я не хотів нікого бити, я мирна людина, але емоції захлиснули. Стримали мене.

Погода? На початку матчу я замерз, але потім такий адреналін пішов, що я й забув, що зима. Думав, літо. Спека була. Нам давно президент сказав, що на лідерів підвищені преміальні, тому мотивація у нас була", – розповів Бандура в ефірі програми "Профутбол".

Як повідомляв УНІАН, вчора у Львові "Верес" здобув сенсаційну перемогу над віце-чемпіоном України. Арбітр при цьому вилучив з поля двох гравців "Динамо" та одного футболіста "Вереса". У другому таймі сталася сутичка між голкіпером господарів Олександром Бандурою і динамівцем Микитою Бурдою. Незабаром після цього Бурда отримав другу жовту картку і залишив поле достроково.