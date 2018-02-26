Суркіс: у мене все вирує всередині від несправедливості та брехні Павелка

Президент "Динамо" коментує рішення Спортивного арбітражного суду Лозанни.

Президент "Динамо" Ігор Суркіс в докладному коментарі програмі "Профутбол" розповів, що, як і раніше, не дасть добро на поїздку його команди в Маріуполь без необхідних гарантій безпеки.

Нагадаємо, нещодавно Спортивний арбітражний суд в Лозанні присудив "Динамо" технічну поразку 0:3 за неявку команди на матч до Маріуполя в кінці серпня.

"Вітаю "Маріуполь" з трьома очками. Якщо ж знову стане питання, що нам потрібно їхати в Маріуполь, буду знову вимагати гарантії безпеки", - повідомив Ігор Суркіс.

"Якщо мені пишуть, що там проводити матч небезпечно, то які ще повинні бути підстави не посилати в Маріуполь команду? Всі туди їдуть – це підстави їхати? Я не хочу розколоти чемпіонат. Буде час, коли ми спокійною поїдемо в Донецьк і Маріуполь. У свій час у "Маріуполя" не було можливості приїхати в Київ, але я оплатив літак, готель і відправив команду назад. Все має з'ясовуватися на футбольному полі.

В цей раз пропонував зіграти два матчі на нейтральному полі, а якщо "Маріуполь" потрапляє у першу шістку, то всі чотири матчі зіграти на нейтральному полі, яке обере суперник. Але "Маріуполь" в цій історії грав молодшого брата. Павелко мені неодноразово говорив, що мені треба вирішувати питання з Ахметовим. Чому? Задайте це питання Павелку і Ахметову. Федерація ніяким чином на це не вплинула. Коньков і Попов - це хлопчики в порівнянні з тими, хто зараз керує українським футболом. Вони хоча б не порушували регламент", - сказав Суркіс.

"Кажуть, що ми зганьбили країну напередодні фіналу Ліги чемпіонів. Яке відношення Павелко має до фіналу Ліги чемпіонів? Всі документи подавав Коньков зі своєю командою, і це та федерація футболу отримала право на фінал Ліги чемпіонів. А коли щось отримає Павелко, та нехай говорить. Хочеться, що б вони похвалилися якимись успіхами, а не розбірками між клубами. Політики у футболі бути не повинно. Якщо ти політик, то займайся політикою. У мене все вирує всередині від брехні Павелка і несправедливості, від його патріотичності, за якою нічого не стоїть", - зазначив Ігор Суркіс.

На питання про те, якими він бачить подальші події навколо матчу в Маріуполі, Суркіс відповів:

"Павелко сьогодні при владі, то нехай дадуть гарантії, що "Динамо" супроводять. Тоді ми зіграємо в Маріуполі і повернемося назад. Я не заперечую те, що винесла Лозанна, але у словах Павелка одна брехня і політичні гасла", - закінчив Суркіс.