Хацкевич після поразки "Динамо" від "Вереса": якщо суддя не справляється, йому потрібно закінчувати діяльність

Наставник "Динамо" вважає, що деякі моменти суддівства у матчі "Верес" - "Динамо" зрозуміти важко.

Головний тренер київського «Динамо» Олександр Хацкевич прокоментував поразку столичного клубу у виїзному поєдинку з «Вересом» на післяматчевій прес-конференції.

"Враховуючи кількість індивідуальних помилок, яких ми припустилися в обороні, незрозуміло, з якою концентрацією вийшли на гру деякі наші футболісти. Прізвища я називати не буду, ми самі розберемо це в колективі. Звичайно, на такому полі було важко творити. Після другого вилучення емоції вже переважали над здоровим глуздом. При цьому команда не зупинялася, грала, але ми пропустили в контратаці внаслідок індивідуальної помилки", - зазначив Хацкевич, якого цитує офіційний сайт київського "Динамо".

Також наставник "біло-синіх" зупинився на питанні арбітражу поєдинку.

"Результат ми вже не виправимо, ми його приймаємо, але деякі моменти суддівства зрозуміти складно. Те ж вилучення Ротаня, адже в тому моменті Кадар знаходився нижче. За що дали другу картку Бурді – я взагалі не розумію. Якщо за фол в центрі поля – це його рішення. Вважаю, що якщо арбітр не справляється з такої компактної грою і таким кількістю боротьби, то йому потрібно закінчувати суддівську діяльність".

Як повідомляв УНІАН, "Динамо" зазнало поразки у Львові від новачка Прем'єр-ліги "Вереса" з рахунком 1:3. Після вилучення двох гравців - Ротаня і Бурди - кияни завершували гру вдев'ятьох. У складі "Вереса" вилучення заробив Сімінін.