"Ман Сіті" українця Зінченка здобув перший титул у сезоні, розбивши "Арсенал" у Кубку англійської ліги

Олександр Зінченко був включений у заявку "городян", але не вийшов на поле.

На лондонському стадіоні "Уемблі" відбувся фінальний матч традиційного турніру в англійському футболі - Кубка англійської ліги сезону-2017/18.

У фінальній грі двох грандів британського футболу "Манчестер Сіті" розгромив "Арсенал" - 3:0.

Український легіонер "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко не взяв участі у грі, проте був включений до заявки команди і залишився на лаві запасних.

"Ман Сіті" повністю переграв опонента в обох таймах. На 19-й хвилині Агуеро втік від захисників "Арсеналу" і перекинув голкіпера "Канонірів" Оспіну - 1:0. На 59-й хвилині відзначився Компані після розіграшу кутового. А на 65-й хвилині Давід Сільва елегантно розібрався в чужому штрафному, поставивши знак оклику. 3:0.

"Манчестер Сіті" став володарем Кубка англійської ліги, при цьому команда в цьому сезоні може поповнити свою колекцію більш цінними трофеями. На даний момент "городяни" впевнено лідирують у чемпіонаті Англії, а також беруть участь у плей-офф Ліги чемпіонів.