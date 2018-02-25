"Шахтар" відірвався від "Динамо" на 6 очок, розгромивши "Зірку"

19:12, 25 лютого 2018
Футбол
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"Шахтар" - "Зірка" - 5:0 / facebook.com/fcshakhtar

Всі голи були забиті у першій половині зустрічі. Рахунок голам "Шахтаря" відкрив Феррейра після витонченої комбінації за участю Коваленка і Тайсона. Вже через 4 хвилини Коваленко відзначився сам, замкнувши простріл Ісмаїлі. Потім настала черга Марлоса, який зробив дубль. А на останній хвилині першого тайму Феррейра встановив рахунок 5:0. Він протримався аж до фінального свистка.

"Шахтар" набрав 48 очок і, з урахуванням поразки "Динамо" від "Вереса", пішов у відрив від головного конкурента. Тепер відстань між двома грандами українського футболу становить 6 пунктів.

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