"Шахтар" відірвався від "Динамо" на 6 очок, розгромивши "Зірку"

Гірники показали видовищний і результативний футбол у черговому календарному матчі УПЛ.

У Харкові відбувся матч 21-го туру Прем'єр-ліги, в якому «Шахтар» приймав «Зірку». Гірники перемогли з розгромним рахунком – 5:0, повідомляє офіційний сайт турніру.

Всі голи були забиті у першій половині зустрічі. Рахунок голам "Шахтаря" відкрив Феррейра після витонченої комбінації за участю Коваленка і Тайсона. Вже через 4 хвилини Коваленко відзначився сам, замкнувши простріл Ісмаїлі. Потім настала черга Марлоса, який зробив дубль. А на останній хвилині першого тайму Феррейра встановив рахунок 5:0. Він протримався аж до фінального свистка.

"Шахтар" набрав 48 очок і, з урахуванням поразки "Динамо" від "Вереса", пішов у відрив від головного конкурента. Тепер відстань між двома грандами українського футболу становить 6 пунктів.