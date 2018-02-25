"Верес" не залишив шансів "Динамо" у матчі з трьома вилученнями в УПЛ

"Динамо" завершувало зустріч удев'ятьох, а "Верес" - вдесятьох.

У Львові на стадіоні "Арена-Львів" відбувся матч 21-го туру Прем'єр-ліги, в якому "Верес" обіграв "Динамо" з рахунком 3:1.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Початок зустрічі виявився приголомшливим для віце-чемпіона України - на 13-й хвилині Куліш відкрив рахунок у матчі, скориставшись помилкою захисників "Динамо".

На 22-й хвилині арбітр вилучив Ротаня за фол останньої надії і призначив пенальті у ворота киян. Сімінін переграв голкіпера "Динамо" Рудька з 11-метрового.

У першому таймі кияни практично не створювали моментів, і все ж на 42-й хвилині Циганков після класного проходу Вербича скоротив відставання. 2:1.

У другому таймі захисник "Динамо" Бурда отримав дві поспіль жовті картки і на 66-й хвилині залишив свою команду вдев'ятьох! Через 6 хвилин вилучення відбулося і в складі господарів - червоне світло побачив перед собою Сімінін.

На 82-й хвилині "Верес" відновив перевагу у два голи: Кожанов прострілив з правого флангу, а Степанюк в дотик пробив по воротах. У підсумку - перша перемога "Вереса" над "Динамо" в історії.

"Верес" набрав 29 очок. Динамівці залишилися з 42 пунктами в турнірній таблиці.