"Олімпік" обіграв "Сталь" в матчі Прем'єр-ліги

16:26, 25 лютого 2018
Футбол
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"Олімпік" переміг "Сталь" / facebook.com/fcolympicdonetsk

"Олімпік" обіграв "Сталь" з рахунком 2:0. Долю зустрічі номінальні господарі вирішили у другому таймі.

На 67-й хвилині рахунок відкрив півзахисник "Олімпіка" Руслан Кісіль, потім другий гол забив Станіслав Біленький з пенальті.

"Олімпік" набрав 28 очок і вийшов на 5-е місце в турнірній таблиці. "Сталі" не вдалося покинути останнє місце. У команди 15 очок.

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Теги: #УПЛ