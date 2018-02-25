"Олімпік" обіграв "Сталь" в матчі Прем'єр-ліги

Два голи донеччани забили після перерви.

У Києві на стадіоні "Динамо" ім. Лобановського відбулася зустріч у рамках 21-го туру української Прем'єр-ліги.

"Олімпік" обіграв "Сталь" з рахунком 2:0. Долю зустрічі номінальні господарі вирішили у другому таймі.

На 67-й хвилині рахунок відкрив півзахисник "Олімпіка" Руслан Кісіль, потім другий гол забив Станіслав Біленький з пенальті.

"Олімпік" набрав 28 очок і вийшов на 5-е місце в турнірній таблиці. "Сталі" не вдалося покинути останнє місце. У команди 15 очок.