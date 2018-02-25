"Олімпік" обіграв "Сталь" в матчі Прем'єр-ліги
16:26, 25 лютого 2018Футбол
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Два голи донеччани забили після перерви.
"Олімпік" переміг "Сталь" / facebook.com/fcolympicdonetsk
У Києві на стадіоні "Динамо" ім. Лобановського відбулася зустріч у рамках 21-го туру української Прем'єр-ліги.
"Олімпік" обіграв "Сталь" з рахунком 2:0. Долю зустрічі номінальні господарі вирішили у другому таймі.
На 67-й хвилині рахунок відкрив півзахисник "Олімпіка" Руслан Кісіль, потім другий гол забив Станіслав Біленький з пенальті.
"Олімпік" набрав 28 очок і вийшов на 5-е місце в турнірній таблиці. "Сталі" не вдалося покинути останнє місце. У команди 15 очок.
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