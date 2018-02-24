"Чорноморець" і "Карпати" зіграли в нульову нічию в УПЛ (відео)
16:22, 24 лютого 2018Футбол
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Гра відбулася за сильного снігопаду.
Поле стадіону "Чорноморець" перед матчем / ФК "Чорноморець"
В Одесі відбувся матч 21-го туру УПЛ, в якому «Чорноморець» приймав «Карпати».
Поєдинок проходив у складних погодних умовах, за сильного снігопаду.
На 29-й хвилині гравець господарів Ковалець отримав червону картку за удар Вербного в обличчя, і "Чорноморець" провів більшу частину матчу в меншості.
Тим не менше, "Карпати" не змогли скористатися чисельною перевагою. Поєдинок завершився внічию - 0:0.
Обидві команди продовжують перебувати внизу таблиці. У "Карпат" 19 очок, у "Чорноморця" - 18 пунктів.
Черноморец - Карпаты. Видео удаления Ковальца
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