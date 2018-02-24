"Чорноморець" і "Карпати" зіграли в нульову нічию в УПЛ (відео)

16:22, 24 лютого 2018
Футбол
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Поле стадіону "Чорноморець" перед матчем / ФК "Чорноморець"

Поєдинок проходив у складних погодних умовах, за сильного снігопаду.

На 29-й хвилині гравець господарів Ковалець отримав червону картку за удар Вербного в обличчя, і "Чорноморець" провів більшу частину матчу в меншості.

Тим не менше, "Карпати" не змогли скористатися чисельною перевагою. Поєдинок завершився внічию - 0:0.

Обидві команди продовжують перебувати внизу таблиці. У "Карпат" 19 очок, у "Чорноморця" - 18 пунктів.

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Теги: #УПЛ-2017/18