"Чорноморець" і "Карпати" зіграли в нульову нічию в УПЛ (відео)

Гра відбулася за сильного снігопаду.

В Одесі відбувся матч 21-го туру УПЛ, в якому «Чорноморець» приймав «Карпати».

Поєдинок проходив у складних погодних умовах, за сильного снігопаду.

На 29-й хвилині гравець господарів Ковалець отримав червону картку за удар Вербного в обличчя, і "Чорноморець" провів більшу частину матчу в меншості.

Тим не менше, "Карпати" не змогли скористатися чисельною перевагою. Поєдинок завершився внічию - 0:0.

Обидві команди продовжують перебувати внизу таблиці. У "Карпат" 19 очок, у "Чорноморця" - 18 пунктів.