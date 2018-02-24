Футболіст Бухал приніс перемогу "Олександрії" в грі з "Маріуполем" в УПЛ
16:09, 24 лютого 2018Футбол
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Маріупольці зазнали поразки в кінцівці зустрічі.
"Олександрія" - "Маріуполь" - 1:0 / ФК "Маріуполь"
"Олександрія" обіграла "Маріуполь" в матчі 21-го туру української Прем'єр-ліги. Матч проходив на полі Олександрії і завершився з рахунком 1:0.
Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.
Наприкінці гри, на 88-й хвилині перемогу олександрійської команди приніс гол Гліба Бухала, який проводив лише другий поєдинок у Прем'єр-лізі. Бухал став новачком "Олександрії" в зимове міжсезоння.
"Олександрія" набрала 22 очки і посідає 8-е місце в таблиці.
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