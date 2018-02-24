Футболіст Бухал приніс перемогу "Олександрії" в грі з "Маріуполем" в УПЛ

Маріупольці зазнали поразки в кінцівці зустрічі.

"Олександрія" обіграла "Маріуполь" в матчі 21-го туру української Прем'єр-ліги. Матч проходив на полі Олександрії і завершився з рахунком 1:0.

Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Наприкінці гри, на 88-й хвилині перемогу олександрійської команди приніс гол Гліба Бухала, який проводив лише другий поєдинок у Прем'єр-лізі. Бухал став новачком "Олександрії" в зимове міжсезоння.

"Олександрія" набрала 22 очки і посідає 8-е місце в таблиці.