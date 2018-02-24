Футболіст Бухал приніс перемогу "Олександрії" в грі з "Маріуполем" в УПЛ

16:09, 24 лютого 2018
Футбол
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"Олександрія" - "Маріуполь" - 1:0 / ФК "Маріуполь"

Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Наприкінці гри, на 88-й хвилині перемогу олександрійської команди приніс гол Гліба Бухала, який проводив лише другий поєдинок у Прем'єр-лізі. Бухал став новачком "Олександрії" в зимове міжсезоння.

"Олександрія" набрала 22 очки і посідає 8-е місце в таблиці.

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Теги: #УПЛ-2017/18