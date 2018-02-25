Онлайн-відеотрансляція, УПЛ, 21-й тур, "Зоря" - "Ворскла"
13:55, 25 лютого 2018Футбол
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У Запоріжжі зійшлися 3-я і 4-а команди турнірної таблиці УПЛ.
"Зоря" приймає "Ворсклу" в Запоріжжі / Проспорт - ТСН
Сьогодні в Запоріжжі на "Славутич-Арена" проходить центральний матч 21-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому луганська "Зоря" приймає полтавську "Ворсклу", повідомляє офіційний сайт змагань.
Зустрічаються команди, які займають 3-4 місця в турнірній таблиці ліги.
Вище в таблиці стоять полтавці, на рахунку яких 34 очки, у "Зорі" - 30. І сьогодні команда Юрія Вернидуба має відмінний шанс впритул наблизитися до суперника.
Початок матчу в Запоріжжі о 14.00
ТБ-трансляція - телеканал "2+2".
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