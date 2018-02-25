Онлайн-відеотрансляція, УПЛ, 21-й тур, "Зоря" - "Ворскла"

13:55, 25 лютого 2018
Футбол
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"Зоря" приймає "Ворсклу" в Запоріжжі / Проспорт - ТСН

Зустрічаються команди, які займають 3-4 місця в турнірній таблиці ліги.

Вище в таблиці стоять полтавці, на рахунку яких 34 очки, у "Зорі" - 30. І сьогодні команда Юрія Вернидуба має відмінний шанс впритул наблизитися до суперника.

Початок матчу в Запоріжжі о 14.00

ТБ-трансляція - телеканал "2+2".

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Теги: #Зоря в УПЛ#УПЛ-2017/18