Онлайн-відеотрансляція, УПЛ, 21-й тур, "Чорноморець" - "Карпати"

13:55, 24 лютого 2018
Футбол
770
Footbom.com

У цьому матчі зустрічаються команди, які займають 10-11 місця в турнірній таблиці. Вище стоять львів'яни - 18 очок, у одеситів - 17. У аутсайдера таблиці "Сталі" з Кам'янського - 15 очок.

Безумовно, цей матч - шанс для обох команд відірватися від аутсайдера. Особливо, з урахуванням того, що "Сталь" грає в гостях з середняком УПЛ донецьким "Олімпіком" і навряд чи зможе розраховувати на позитивний результат.

Матч в Одесі розпочнеться о 14.00.

ТВ-трансляція - телеканал УНІАН.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Чорноморець#УПЛ-2017/18