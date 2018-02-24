Онлайн-відеотрансляція, УПЛ, 21-й тур, "Чорноморець" - "Карпати"

В Одесі проходить стартовий матч чергового туру Прем'єр-ліги.

Сьогодні в Одесі проходить стартовий матч 21-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому одеський "Чорноморець" приймає львівські "Карпати", повідомляє офіційний сайт турніру.

У цьому матчі зустрічаються команди, які займають 10-11 місця в турнірній таблиці. Вище стоять львів'яни - 18 очок, у одеситів - 17. У аутсайдера таблиці "Сталі" з Кам'янського - 15 очок.

Безумовно, цей матч - шанс для обох команд відірватися від аутсайдера. Особливо, з урахуванням того, що "Сталь" грає в гостях з середняком УПЛ донецьким "Олімпіком" і навряд чи зможе розраховувати на позитивний результат.

Матч в Одесі розпочнеться о 14.00.

ТВ-трансляція - телеканал УНІАН.