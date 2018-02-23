УЄФА засудив сутички в Більбао за участю фанатів "Спартака"

17:35, 23 лютого 2018
Футбол
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Фанати &quot;Спартака&quot; вчинили безлади в Більбао / spartak.com

У повідомленні говориться, що УЄФА "рішуче засуджує жорстокі зіткнення, які відбулися в Більбао. Організація знаходиться в контакті з місцевими органами влади для отримання додаткової інформації про ці інциденти".

Як повідомляла El Mundo, перед матчем російські вболівальники спровокували заворушення біля стадіону Сан Мамес. Фанати "Спартака" нападали як на уболівальників "Атлетіка", так і на співробітників правоохоронних органів і кидали в натовп пляшки і кулі для гольфу.

Перемігши "Атлетик" (2:1), спартаківці все ж вилетіли з Ліги Європи, оскільки в домашньому матчі команда Массімо Каррери поступилася супернику з рахунком 1:3.

Нагадаємо, що в результаті зіткнень перед грою загинув один з поліцейських.

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Теги: #фанати Спартака