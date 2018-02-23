УЄФА засудив сутички в Більбао за участю фанатів "Спартака"

Організація знаходиться в контакті з місцевими органами влади

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) засудив заворушення в Більбао, що трапилися перед матчем-відповіддю 1/16 фіналу Ліги Європи між місцевим "Атлетиком" і російським "Спартаком", повідомляє РБК з посиланням на ESPN.

У повідомленні говориться, що УЄФА "рішуче засуджує жорстокі зіткнення, які відбулися в Більбао. Організація знаходиться в контакті з місцевими органами влади для отримання додаткової інформації про ці інциденти".

Як повідомляла El Mundo, перед матчем російські вболівальники спровокували заворушення біля стадіону Сан Мамес. Фанати "Спартака" нападали як на уболівальників "Атлетіка", так і на співробітників правоохоронних органів і кидали в натовп пляшки і кулі для гольфу.

Перемігши "Атлетик" (2:1), спартаківці все ж вилетіли з Ліги Європи, оскільки в домашньому матчі команда Массімо Каррери поступилася супернику з рахунком 1:3.

Нагадаємо, що в результаті зіткнень перед грою загинув один з поліцейських.