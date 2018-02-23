Ліга Європи 1/8 фіналу: повні результати жеребкування

Визначилися вісім пар другого за значимістю єврокубка

У Ньоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА, де окрім "Динамо" і "Лаціо" своїх суперників дізналися ще 14 команд, повідомляє офіційний сайт УЄФА. Зокрема, центральною парою цього етапу змагань стане протистояння італійського "Мілана" і англійського "Арсеналу" (Лондон). Повні результати жеребкування: "Лаціо" - "Динамо" РБ "Лейпциг" - "Зеніт" "Атлетіко" - "Локомотив" ЦСКА - "Ліон" "Марсель" - "Атлетик" "Спортинг" - "Пльзень" "Боруссія" - "Зальцбург" "Мілан" - "Арсенал" Матчі відбудуться 8 і 15 березня. Першу гру на своєму полі проводять команди, вказані в парах першими.

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