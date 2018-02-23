Ліга Європи 1/8 фіналу: повні результати жеребкування

14:54, 23 лютого 2018
Футбол
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Визначилися всі вісім пар учасників плей-офф ЛЄ / uefa.com

Зокрема, центральною парою цього етапу змагань стане протистояння італійського "Мілана" і англійського "Арсеналу" (Лондон).

Повні результати жеребкування:

"Лаціо" - "Динамо"

РБ "Лейпциг" - "Зеніт"

"Атлетіко" - "Локомотив"

ЦСКА - "Ліон"

"Марсель" - "Атлетик"

"Спортинг" - "Пльзень"

"Боруссія" - "Зальцбург"

"Мілан" - "Арсенал"

Матчі відбудуться 8 і 15 березня.

Першу гру на своєму полі проводять команди, вказані в парах першими.

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Теги: #Ліга Європи#жеребкування Ліги Європи