Ліга Європи 1/8 фіналу: повні результати жеребкування
14:54, 23 лютого 2018Футбол
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Визначилися вісім пар другого за значимістю єврокубка
Визначилися всі вісім пар учасників плей-офф ЛЄ / uefa.com
У Ньоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА, де окрім "Динамо" і "Лаціо" своїх суперників дізналися ще 14 команд, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Зокрема, центральною парою цього етапу змагань стане протистояння італійського "Мілана" і англійського "Арсеналу" (Лондон).
Повні результати жеребкування:
"Лаціо" - "Динамо"
РБ "Лейпциг" - "Зеніт"
"Атлетіко" - "Локомотив"
ЦСКА - "Ліон"
"Марсель" - "Атлетик"
"Спортинг" - "Пльзень"
"Боруссія" - "Зальцбург"
"Мілан" - "Арсенал"
Матчі відбудуться 8 і 15 березня.
Першу гру на своєму полі проводять команди, вказані в парах першими.
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