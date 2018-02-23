Суперником київського "Динамо" у 1/8 фіналу Ліги Європи став італійський "Лаціо"

Матчі відбудуться 8 і 15 березня.

У швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА, за підсумками якої в суперники київському "Динамо" дістався італійський "Лаціо" з Риму, повідомляє офіційний сайт турніру.

Український і три російські клуби - ЦСКА, "Локомотив" і "Зеніт" були розлучені, тому куля з написом "Динамо" на папері всередині, був в окрему від всіх інших куль кошик.

Матчі відбудуться 8 і 15 березня.

Перша гра пройде на полі римлян.

Як повідомляв УНІАН, напередодні "Динамо" втримало нульову нічию в грі з грецьким АЕК (Афіни) та з урахуванням результат першого матчу - 1:1 - за рахунок голу на полі суперника пройшла до 1/8 фіналу другого за значимістю єврокубка.