Суперником київського "Динамо" у 1/8 фіналу Ліги Європи став італійський "Лаціо"

14:13, 23 лютого 2018
Футбол
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"Динамо" дізналося суперника по наступному раунду Ліги Європи / uefa.com

Український і три російські клуби - ЦСКА, "Локомотив" і "Зеніт" були розлучені, тому куля з написом "Динамо" на папері всередині, був в окрему від всіх інших куль кошик.

Матчі відбудуться 8 і 15 березня.

Перша гра пройде на полі римлян.

Як повідомляв УНІАН, напередодні "Динамо" втримало нульову нічию в грі з грецьким АЕК (Афіни) та з урахуванням результат першого матчу - 1:1 - за рахунок голу на полі суперника пройшла до 1/8 фіналу другого за значимістю єврокубка.

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Теги: #суперники Динамо в плей-офф#Динамо Ліга Європи