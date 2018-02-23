Кидали фаєри і співали "Катюшу": з'явилися подробиці влаштованих російськими ультрас заворушень в Іспанії (фото, відео)

Російські фанати закидали поліцейських м'ячами для гольфу, пляшками, фаєрами і скляними банками.

Фанати московського "Спартака" влаштували масові погроми в іспанському Більбао разом з тамтешніми аматорами футболу напередодні футбольної гри Ліги Європи проти «Атлетик Більбао». В результаті 5 поліцейських отримали важкі поранення, а один з них помер у лікарні - у нього стався серцевий напад.

Про це повідомляє Reuters.

На численних відео, що з'явилися в мережі, видно, що російські фанати ведуть себе досить агрессиивно: кидають у поліцейських різні предмети, у тому числі м'ячі для гольфу, пляшки, фаєри і скляні банки.

На одному з відео можна бачити, як ультрас щільним строєм крокують вулицею й співають "Катюшу".

Як повідомляв УНІАН, вчора Фанати "Спартака" і "Атлетіко" влаштували погроми в іспанському Більбао.