Кидали фаєри і співали "Катюшу": з'явилися подробиці влаштованих російськими ультрас заворушень в Іспанії (фото, відео)
09:24, 23 лютого 2018Футбол
1420
Російські фанати закидали поліцейських м'ячами для гольфу, пляшками, фаєрами і скляними банками.
5 поліцейських в результаті сутичок отримали важкі поранення / ЕРА
Фанати московського "Спартака" влаштували масові погроми в іспанському Більбао разом з тамтешніми аматорами футболу напередодні футбольної гри Ліги Європи проти «Атлетик Більбао». В результаті 5 поліцейських отримали важкі поранення, а один з них помер у лікарні - у нього стався серцевий напад.
Про це повідомляє Reuters.
Погроми в іспанському Більбао / ЕРА
На численних відео, що з'явилися в мережі, видно, що російські фанати ведуть себе досить агрессиивно: кидають у поліцейських різні предмети, у тому числі м'ячі для гольфу, пляшки, фаєри і скляні банки.
На одному з відео можна бачити, як ультрас щільним строєм крокують вулицею й співають "Катюшу".
Як повідомляв УНІАН, вчора Фанати "Спартака" і "Атлетіко" влаштували погроми в іспанському Більбао.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter