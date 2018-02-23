Кидали фаєри і співали "Катюшу": з'явилися подробиці влаштованих російськими ультрас заворушень в Іспанії (фото, відео)

09:24, 23 лютого 2018
Футбол
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ЕРА

Про це повідомляє Reuters.

Погроми в іспанському Більбао \/ ЕРА

На численних відео, що з'явилися в мережі, видно, що російські фанати ведуть себе досить агрессиивно: кидають у поліцейських різні предмети, у тому числі м'ячі для гольфу, пляшки, фаєри і скляні банки.

На одному з відео можна бачити, як ультрас щільним строєм крокують вулицею й співають "Катюшу".

Як повідомляв УНІАН, вчора Фанати "Спартака" і "Атлетіко" влаштували погроми в іспанському Більбао.

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Теги: #російські ультрас#погроми футбол