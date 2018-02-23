Фанати "Спартака" та "Атлетика" влаштували погроми в іспанському Більбао, зафіксована смерть поліцейського
01:03, 23 лютого 2018Футбол
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У хід йшли пляшки, скляні предмети і фаєри.
В Більбао російські фанати влаштували погроми, в результаті помер поліцейський / AS
Фанати московського "Спартака" влаштували масове побоїще в іспанському Більбао разом з тамтешніми фанатами.
В результаті 5 поліцейських отримали важкі поранення, а один з них помер у лікарні - у нього стався серцевий напад, повідомляє AS.
В цілому за підсумками бійки в одну з лікарень Більбао було доставлено п'ять осіб (у тому числі 3 російських фаната). Учасники бійки з обох боків використовували пляшки, скляні предмети і фаєри. П'ять осіб заарештовано, троє з них – росіяни.
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