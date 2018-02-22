Хацкевич після гри з АЕК: що сподобалося, так це рух

Головний тренер "Динамо" прокоментував матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи.

Головний тренер «Динамо» Олександр Хацкевич поділився своїми враженнями від матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи проти АЕКа (0:0).

"Була гра нервів. Так, у нас було багато моментів, коли ми повинні були забивати, коли Гонсалес повинен був віддавати, коли Мораєс повинен був реалізовувати і так далі. Але це все нюанси, на даний момент все ж головне – результат.

Сьогодні було важко. По ходу гри у хлопців були дрібні пошкодження, той же Морозюк догравав матч, грубо кажучи, розбитою головою. Але, впевнений, на тлі позитивних емоцій від проходу в наступний раунд всі пошкодження забудуться.

Що сподобалося, так це рух, зі швидкостями все було нормально. А ось позиційний вихід з оборони в атаку дещо розчарував. Коли ми виходили вперед, це робили лише 2-3 людини, хоча ми просили явно більше. Але поки ми тільки втягуємося в сезон, і чим далі, тим повинна краще грати команда.

Ми знали, що вони починають жваво поєдинки. Вони часто так діють, але в основному загрозу несли їхні середні та дальні удари. В принципі, ми очікували такого початку.

Скоро повинен видужати Піварич, відновиться Мбокані — цих гравців ми чекаємо. В іншому ж у нас є все, щоб рухатися далі. Хоча подивіться, хто сьогодні сидів на лавці запасних — 18-19-річні хлопці, у яких взагалі не було досвіду серйозних матчів", - зазначив Олександр Хацкевич, якого цитує Sport Arena.

Нагадаємо, "Динамо" втримало нічию - 0:0 - у домашньому матчі з АЕК, яка вивела український клуб в наступний раунд Ліги Європи.