Гендиректор "Шахтаря" Палкін про міжсезоння: Фред? Він професіонал, і ніякого тиску на клуб він не чинив, завжди вів себе дуже толерантно

Тренери кажуть, що це були одні з кращих зборів за їх тренерську кар'єру, відзначає гендиректор донецького клубу

Генеральний директор «Шахтаря» Сергій Палкін розповів про результати зборів і зимове трансферное вікно в інтерв'ю Footballua.tv.

Про збори:

«Перш за все, про збори говорить тренерський штаб. Тренери кажуть, що це були одні з кращих зборів за їх тренерську кар'єру. Тому що, насправді, була дуже серйозна інфраструктура, були дуже серйозні суперники, які грають в Лізі Європи і Лізі чемпіонів. Тому команда підготувалася дуже добре».

Про зимове трансферне вікно:

«Насамперед, нам вдалося зберегти всіх лідерів. Це була головна задача. Ми придбали Додо: молодого футболіста, який фактично за два тижні адаптувався в команді. У нашій історії були моменти, коли ми купували бразильців, а вони адаптувалися по року. Це було правильне рішення. А зберегти весь колектив, який починав цю Лігу чемпіонів – це було, за великим рахунком, головне завдання».

«Ми граємо не тільки в Лізі чемпіонів. Ми граємо ще в Кубку України, чемпіонаті, ігор дуже багато, і нам потрібні футболісти. Новачки були взяті, насамперед, під ці цілі».

«Фред? Він професіонал, і ніякого тиску на клуб він не чинив, завжди вів себе дуже толерантно, він завжди посміхається і завжди дуже привітний».

Як повідомляв УНІАН, напередодні "Шахтар" провів перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому виграв у італійської "Роми" з Риму з рахунком 2:1.