Київське "Динамо" втримало нульову нічию в матчі з грецьким АЕКом і вийшло в 1/8 фіналу Ліги Європи

Гра в Києві завершилася нульовою нічиєю.

В Києві на НСК "Олімпійський" завершився матч 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА, в якому "Динамо" приймало на своєму полі грецький АЕК з Афін і зуміло втримати нульову нічию, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч проходив у складних погодних умовах, а по мірі наближення фінального свистка тиск АЕКа на ворота киян посилювався. Тим не менш лінія оборони столичної команди і воротар Денис Бойко зуміли відстояти свої ворота в недоторканності. Більше того, кияни мали шанс в кінцівці гри забити, але Дерліс Гонсалес не використав вихід один на один з воротарем.

Таким чином, з урахуванням першого матчу в Афінах (1:1) кияни вийшли в наступне коло змагань за рахунок гола, забитого на полі суперника.

Противник команди Олександра Хацкевича по 1/8 фіналу стане відомий завтра, під час жеребкування, яке розпочнеться в швейцарському Ньоні о 14.00 за київським часом.