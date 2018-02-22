Капітан "Шахтаря" Срна дискваліфікований до серпня 2018 року через допінг

Повний термін дискваліфікації склав 17 місяців з дня взяття допінг-проби.

Національний антидопінговий центр виніс рішення по справі захисника «Шахтаря» Даріо Срни про порушення антидопінгових правил.

У допінг-пробі хорвата було виявлено нетипові показники компонентів ендогенного стероїдного профілю. В результаті додаткових аналізів встановлено, що проба містить екзогенні похідні дегідроепіандростерона, які включені в список заборонених речовин ВАДА на 2017 рік.

Національний антидопінговий центр застосував до футболіста санкцію у вигляді 17-місячного відсторонення. Термін відсторонення обчислюється з дати взяття проби, а саме з 22 березня 2017 року.

Таким чином, Срна буде допущений до участі в змаганнях з 22 серпня 2018 року. Хорватський захисник зможе повернутися до тренувань з командою за два місяці до закінчення строку відсторонення, тобто з 22 червня 2018 року.

Нагадаємо, у вересні у Срни виявили позитивну допінг-пробу, після чого капітан «Шахтаря» припинив виступи за клуб.