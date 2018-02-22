"Шахтар" розпочинає продаж абонементів на другий етап Прем'єр-ліги - від 100 гривень

«Шахтар» очолює турнірну таблицю і буде боротися за чемпіонство в шістці найкращих клубів України.

Футбольний клуб "Шахтар" (Донецьк) розпочав реалізацію абонементів на другий етап чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, повідомляється на офіційному сайті донецької команди.

Опонентами «оранжево-чорних» точно стануть «Динамо» і «Ворскла», а на ще три місця претендують «Зоря», «Верес», «Маріуполь» і «Олімпік». Старт другого етапу запланований на 10 березня.

Переваги абонемента:

- постійне місце на трибуні;

- економія часу і коштів (до -30% від сукупної вартості квитків);

- знижки до 15% на атрибутику у Fan Shop «гірників»;

- участь в дисконтній програмі (бонуси за кожен поєдинок формують знижку на абонемент сезону-2018/19).

Також власники абонементів інформуються про важливі події клубу, отримують щотижневу розсилку й вітання, беруть участь у клубних заходах та конкурсах, а діти мають можливість вийти на поле з футболістами перед грою.

Вартість

Standard: 100, 150, 300, 350, 500 і 600 гривень;

Club 1936 (без пакета гостинності): 2 200 гривень;

Roof Club (з пакетом гостинності): 4 500 гривень;

Shakhtar Lounge (з пакетом гостинності): 6 500 гривень;

Sky Вох: 13 500 гривень (одне місце).

Абонементи продаються в касах ОСК «Металіст», які працюють щоденно з 9:00 до 20:00 без перерви та вихідних.