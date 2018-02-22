Київська міськрада відмовилася виділити 25 мільйонів гривень на проведення фіналу Ліги чемпіонів

Для прийняття рішення не вистачило голосів.

Київська міська рада відмовилася виділити 25 мільйонів гривень на проведення в Києві фіналу Ліги чемпіонів.

За ухвалення відповідного проекту рішення проголосував 51 депутат при мінімально необхідній кількості - 61. Утрималися 29 депутатів.

Про це повідомляє 112.ua.

Депутати відмовилися підтримати проект рішення, який передбачав внесення змін в програму «Молодь і спорт столиці». Дана програма була прийнята ще в 2016 році і не передбачала виділення коштів на проведення фіналу ЛЧ.

Разом з тим місто не відмовилося провести урочистий прийом учасників офіційних делегацій, організувати всі заходи, а також забезпечити належний зовнішній вигляд міста.

Нагадаємо, фінал Ліги Чемпіонів відбудеться на столичному НСК «Олімпійський» 26 травня.