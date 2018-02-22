Київська міськрада відмовилася виділити 25 мільйонів гривень на проведення фіналу Ліги чемпіонів
19:34, 22 лютого 2018Футбол
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Для прийняття рішення не вистачило голосів.
НСК "Олімпійський" / dynamo.kiev.ua
Київська міська рада відмовилася виділити 25 мільйонів гривень на проведення в Києві фіналу Ліги чемпіонів.
За ухвалення відповідного проекту рішення проголосував 51 депутат при мінімально необхідній кількості - 61. Утрималися 29 депутатів.
Про це повідомляє 112.ua.
Депутати відмовилися підтримати проект рішення, який передбачав внесення змін в програму «Молодь і спорт столиці». Дана програма була прийнята ще в 2016 році і не передбачала виділення коштів на проведення фіналу ЛЧ.
Разом з тим місто не відмовилося провести урочистий прийом учасників офіційних делегацій, організувати всі заходи, а також забезпечити належний зовнішній вигляд міста.
Нагадаємо, фінал Ліги Чемпіонів відбудеться на столичному НСК «Олімпійський» 26 травня.
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