Гендиректор "Шахтаря" Палкін про "маріупольську справу": знак і підтримка для маленьких клубів, що футбольне свавілля буде покарано

Менеджер "Шахтаря" висловив свою думку про резонансну справу.

Генеральний директор «Шахтаря» Сергій Палкін висловив свою думку щодо вердикту CAS по «справі Маріуполя»., повідомляє Footballua.tv.

- Вердикт мене не здивував. Чесно кажучи, з юридичної точки зору у «Динамо» не було шансів виграти цю справу, тому що вона на сто відсотків була на боці «Маріуполя». Насамперед, виграш цієї справи – знак і підтримка для маленьких клубів, що футбольний свавілля буде покараний, і що ще є правосуддя і є, у кого просити захисту в даних ситуаціях. Я вважаю, що це правильний і вірний знак для маленьких клубів.

Як повідомляв УНІАН, Спортивний арбітражний суд в Лозанні відхилив апеляцію "Динамо" в повному обсязі, визнавши правоту ФФУ в тому, що матч у Маріуполі міг відбудутися і рішення про визнання технічної поразки "Динамо" з рахунком 0:3 абсолютно виправдано.