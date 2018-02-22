Гендиректор "Шахтаря" Палкін не буде опротестовувати в CAS свій штраф у 100 тисяч гривень

Менеджер донецького клубу прокоментував рішення КДК ФФУ.

Генеральний директор «Шахтаря» Сергій Палкін в ексклюзивному інтерв'ю каналам «Футбол 1»/ «Футбол 2» прокоментував рішення КДК ФФУ оштрафувати його на 100 000 гривень за висловлювання після матчу «Зоря» - «Шахтар».

- Після матчу з «Зорею» було досить багато емоцій. Багато було сказано, багато було зроблено. Але в сухому залишку ми маємо те, що я оштрафований, тренерський штаб і футболісти дискваліфіковані. При цьому я залишаюся при своїй думці, що суддя вкрав у нас три очки, тому що повністю втратив нитки управління командою. Все-таки Комітету арбітрів варто звернути на це увагу.

Але єдине, що можу сказати - в CAS я опротестовувати це рішення не буду.

Як повідомляв УНІАН після матчу "Зоря" - "Шахтар" Сергій Палкін висловив претензії на адресу арбітрів матчу про їх некваліфіковану роботу.