На центральній площі Харкова побилися фанати "Шахтаря" і "Роми" - ЗМІ (відео)

В облуправлінні Національної поліції наявність інциденту відкидають.

Перед матчем "Шахтар" - "Рома" в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сталася бійка за участю фанів обох команд, повідомляє SportArena з посиланням на Facebook журналістки видання Слобідський край Юлії Горобець.

За її словами, фанати обох команд почали бійку на площі Свободи в Харкові.

Також повідомляється, що в ході бійки фанами використовувалися цеглини. У підсумку, на місце події прибули поліцейські, які за допомогою автобусів намагалися евакуювати вболівальників Роми з площі Свободи.

У той же час в прес-службі облуправління Національної поліції заявили, що поки не отримували ні повідомлень про заворушення, ані заяв від постраждалих.