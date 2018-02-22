Матч "Динамо" - АЕК: де дивитися

12:03, 22 лютого 2018
Футбол
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Матчі українських команд у єврокубках покажуть на українському ТБ / УНІАН

Матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи між київським "Динамо" і грецьким АЕКом покажуть одразу два українських телеканали - один загальнонаціональний та один спеціалізований.

О 19.45 розпочнеться трансляція поєдинку на телеканалі "Україна". О 19.50 - початок прямого ефіру на спеціалізованому каналі "Футбол 1".

Зазначимо, що стартовий свисток у цій зустрічі пролунає о 20.00.

Як повідомляв УНІАН, фаворитом протистояння букмекери вважають віце-чемпіона України.

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Теги: #матчі Динамо - АЕК