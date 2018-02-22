Матч "Динамо" - АЕК: де дивитися
12:03, 22 лютого 2018Футбол
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Матч покажуть два вітчизняних телеканали.
УНІАН
Матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи між київським "Динамо" і грецьким АЕКом покажуть одразу два українських телеканали - один загальнонаціональний та один спеціалізований.
О 19.45 розпочнеться трансляція поєдинку на телеканалі "Україна". О 19.50 - початок прямого ефіру на спеціалізованому каналі "Футбол 1".
Зазначимо, що стартовий свисток у цій зустрічі пролунає о 20.00.
Як повідомляв УНІАН, фаворитом протистояння букмекери вважають віце-чемпіона України.
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