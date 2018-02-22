"Динамо" є фаворитом матчу з АЕК - думка букмекерів

Сьогодні відбудеться матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи за участю українського віце-чемпіона.

Сьогодні в Києві на НСК "Олімпійський" відбудеться матч 1/16 фіналу Ліги Європи "Динамо" (Київ, Україна) - АЕК (Афіни, Греція).

На думку букмекерів, фаворитом зустрічі є київський клуб.

Як повідомляє спеціалізований портал Betexplorer, який збирає дані більш ніж 20 провідних букмекерських контор, середній коефіцієнт на перемогу "Динамо" становить 1,82, тоді як шанси на перемогу АЕКа помітно нижче - 4,84. Можливість нічиєї в цьому матчі оцінюється як 3,37 до 1.

Найбільше заробити на перемозі "Динамо" можна у 1xBet (коефіцієнт - 1,87). Найвигіднішу ставку на успіх АЕКа можна зробити у betway, Betsafe і Betsson (5,25).

Нагадаємо, що початок гри - о 20.00.

У першому матчі, що відбувся тиждень тому в Афінах, "Динамо" зуміло відстояти нічийний результат - 1:1.