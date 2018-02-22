Тренер "Роми" Ді Франческо: ми втратили концентрацію за рахунку 1:1

Наставник римлян залишився розчарований другим таймом гри в Харкові.

Головний тренер «Роми» Еусебіо Ді Франческо прокоментував поразку від «Шахтаря» (1:2).

«Зрозуміло, що 1:2 – це не той результат, який ми хотіли. Але давайте не забувати, що в першому таймі ми зіграли чудово. «Шахтар» – дуже хороша команда. Сьогодні все вирішили дрібниці.

Сьогодні на полі були дві «Роми». У першому таймі ми грали так, щоб створити проблеми супернику, а в другому – тільки оборонялися. Не знаю, чому так вийшло. Дуже прикро, що ми пропустили гол, коли м'яч знаходився в середині поля. Наші дуже досвідчені гравці припустилися занадто багатьох дитячих помилок.

Найкраща якість нашого голкіпера Аллісона – не лише його сейви, але і гра в цілому. Він надає нам впевненості. Він не стрибає за м'ячем для того, щоб добре виглядати на фото. Він робить те, що повинен, коли робить сейви.

Моїй команді не вистачає вміння зберігати темп і показувати хороший результат, коли ми відчуваємо труднощі. Ми втратили концентрацію за рахунку 1:1. «Шахтар» – прекрасна команда. Ми зробимо все, щоб відігратися, але це буде дуже складно.

Ми знаємо, що брак агресії – наша проблема. Ми не завершуємо атаки результативними ударами. Нам потрібно працювати над цим компонентом», – сказав Ді Франческо, якого цитує "Трибуна" з посиланням на сайт УЄФА.

Нагадаємо, у середу в Харкові "Рома" поступилася "Шахтарю" з рахунком 1:2.