Тренер "Шахтаря" Фонсека після перемоги над "Ромою": я передбачив гол Фреда

Наставник гірників зізнався, що у матчі-відповіді "Шахтар" не стане лише захищатися, а буде самим собою.

Головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека прокоментував перемогу «Шахтаря» над «Ромою» (2:1).

«Можу сказати, що ми зустрілися з великою командою. Важливо було виграти. Зрозуміло, що бажано було не пропускати, але важливо було перевернути результат і перемогти. Гра була непростою, особливо перший тайм. Були складнощі з тим, щоб показати свою гру. Це заслуга «Роми». Але ми добре показали себе, було багато моментів, щоб забивати. «Рома» теж діяла організовано.

У перерві ми усунули проблеми з позиціюванням і провели відмінний тайм. У воротаря «Роми» було 2-3 нереальних сейви. Пропущений гол? Помилка починається від самого початку розвитку атаки. Ми не повинні були пресингувати так високо, це створило дисбаланс. Не пощастило і з відскоком.

У першому таймі ми починали грати від воріт, і це послабило пресинг «Роми». У перерві ми виправили позиціонування. Ми зрозуміли, що лінія оборони «Роми» базувалася мало не в центрі. Потрібно було закидати м'яч за спини. Так прийшов гол Феррейри.

Що стосується Фреда, то він дуже багато відпрацьовував такі штрафні. Я як раз в момент перед голом сказав своєму помічникові, що зараз буде гол. Я в це вірив. Фред – дуже хоробрий гравець. Він ризикує, намагається залишатися з м'ячем під час пресингу. Але сьогодні вся команда показала себе на високому рівні, особливо у другому таймі.

До матчу в Римі у нас буде більше ігрового ритму. Це дуже складне завдання. Але ми не будемо захищати цей результат, це 100%. Постараємося бути самими собою. Якщо будемо тільки захищатися, все виявиться складніше. А зараз шанси залишаються в обох команд.

Забий Феррейра на останній хвилині, все було б складніше для «Роми». Але зараз все відкрито, хоч перевага перед другою грою у нас», – сказав Фонсека.

Як повідомляв УНІАН, у середу "Шахтар" обіграв римську команду у Харкові - 2:1. Матч-відповідь відбудеться 13 березня.