"Севілья" і "Манчестер Юнайтед" обмежилися нулями на табло в першій грі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Давид Де Хеа кілька разів виручив команду Моуріньо від пропущеного голу.

У Севільї відбувся перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів в дуелі між місцевою "Севільєю" і "Манчестер Юнайтед".

Команди мали безліч моментів для того, щоб забити, але прекрасна гра воротарів звела нанівець зусилля гравців нападу. Героєм матчу можна назвати голкіпера "МЮ" Давида Де Хеа, який багато разів виручав своїх партнерів.

Під кінець зустрічі все могло обернутися по-іншому - Лукаку відправив м'яч у сітку воріт "Севільї", але гол не зарахували через гру рукою гравця гостей.

У підсумку - нічия 0:0, яка дає високі шанси перед другим матчем і одній, і другій команді. Матч-відповідь у Манчестері відбудеться 13 березня.