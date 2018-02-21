"Шахтар" здобув вольову перемогу в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів над "Ромою"

Гра в Харкові завершилася з рахунком 2:1

У Харкові на ОСК "Металіст" завершився перший матч плей-офф - 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому донецький "Шахтар" обіграв італійську "Рому" з Риму, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 2:1.

"Рома" набагато активніше почала матч, мала кілька гольових моментів протягом першого тайму, а в кінцівці зуміла забити гол. На 41-й хвилині Дженгіз Ундер вийшов з-під опіки захисників, отримав м'яч і сильно вдарив у голкіпера П'ятова. М`яч перелетів через воротаря донеччан і влетів у кут воріт - 0:1.

Втім, відразу ж після перерви малюнок гри різко змінився. Атаки йшли на ті ж ворота, тільки їх тепер захищав голкіпер "Роми". Результат не змусив себе довго чекати. На 53-й хвилині Факкундо Феррейра отримав м'яч з глибини поля, рвонув на ворота суперника. по дорозі обіграв захисника і пробив точно в дальній кут - 1:1. а на 71-й хвилині Фред завдав шикарний удар зі штрафного метрів з 20-ти. М'яч перелетів через "стінку" і від поперечки опустився за лінію воріт - 2:1.

Таким чином, у матчі в Римі гірників влаштує нічия, або навіть поразка з великим рахунком, але з різницею в один м'яч (2:3, 3:4 і т. д.).

Гра в столиці Італії відбудеться у вівторок, 13 березня.