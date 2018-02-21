Наставник "Динамо" Хацкевич: розмови з гравцями по зайвим жовтим карткам у мене не було

Завтра кияни зіграють з АЕКом у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи.

Головний тренер «Динамо» Олександр Хацкевич розповів про кадрову ситуацію в команді перед матчем з АЕК.

«У Гармаша, Гонсалеса і Шапаренка ушкодження виявилися незначними. Вже вчора вони працювали в загальній групі, і сьогодні готуються до гри. Що стосується Пиварича, ще не пройшов термін його відновлення, щоб він міг готуватися до гри. Він сьогодні брав участь у передігровому тренуванні, але це лише його перше тренування з командою.

Мбокані в понеділок пройшов медичне обстеження, яке підтвердило, що травма не дає йому можливості працювати в загальній групі. З понеділка він працює за індивідуальною програмою. За словами лікарів, два-три тижні ми його не побачимо в загальній групі. Пошкодження, яке в нього було, виявилося досить серйозним», – сказав Хацкевич.

Головний тренер киян прокоментував велику кількість жовтих карток у першій грі з АЕКом.

"Конкретної розмови з гравцями на цю тему не було. Якщо аналізувати ці попередження... Дерлис Гонсалес отримав картку за незгоду з рішенням судді. Всі інші картки були отримані нами в ігрових моментах. Це вже арбітру вирішувати, за що давати картку, а за що ні. Хлопці самі розуміють, що це елемент гри. Ми не граємо грубо, ми граємо жорстко. А на рішення судді я вплинути не можу".

Зазначимо, що матч «Динамо» – АЕК відбудеться завтра в Києві на "Олімпійському". Початок – о 20.00.